"Meritamente" SUMS: incentivi per l'impegno

Premiazione del “Concorso Meritamente” per giovani eccellenze sammarinesi impegnate in studi e ricerche all'estero. La Società Unione Mutuo Soccorso mette a disposizione una serie di borse di studio per sostenere studenti meritevoli in prestigiose istituzioni accademiche estere. 5 i ragazzi e ragazze convocati alla cerimonia di consegna: 4 in età di concorso e un giovanissimo fuori età ma a sua volta meritevole di sostegno per l'impegno nella disciplina artistica della danza.

Premiati dai membri della giuria e dal presidente Marino Albani nell'ordine: SARA SANTOLINI per una specializzazione di II livello in cooperazione e sviluppo all'Università di Pavia; CAROLINA GAUDENZI alle prese con una ricerca molecolare in neuroscienze a Bristol; ALEXANDER PIVA impegnato nel corso sul management in trasporto aereo presso ENAC francese. ALTEA ROSSI per un master accademico in legge sui diritti umani e la cooperazione. In fine un contributo in denaro per la formazione artistica del giovanissimo LUCA RIGHI all'Accademia di Danza “Princesse GRACE” di Monaco.

