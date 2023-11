MicroDanze nei siti diplomatici

ITALIA DANZA in un progetto internazionale che coinvolge ATERBALLETTO, regione e comune di Reggio Emilia, agli Stati Generali della diplomazia culturale italiana

MICRO DANZE in site specific (di rilievo storico e artistico) per valorizzare gli Istituti Italiani di Cultura nel mondo (sono 86 in tutti i continenti). Creatività del Belpaese in nuovi linguaggi nelle sedi diplomatiche diverse da arene e teatri per scoprire la vocazione multidisciplinare di danza e coreografia. Le MicroDanze hanno un'attitudine turistica tra arti visive e musica in paesi diversi per strategia diplomatica (europea o internazionale) ma ugualmente attratti dal PATRIMONIO ITALIA: influenza e attrattiva culturali. Coproduzione e residenza artistica fanno della Regione Emilia Romagna un centro creativo storico per l'esportazione di modelli e servizi culturali (teatro, cinema, danza, musica). L'economia culturale vale più di 90 mlrd con una ricaduta occupazionale di circa 1,5 milioni di posti di lavoro, una risorsa investita per tutti.