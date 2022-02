"Mine (teatrali) vaganti" di Ozpetek

La compagnia del NUOVO TEATRO diretta da Marco Balsamo si affida alla regia di chi lo ha inventato il successo cinematografico nato anche come progetto teatrale. Lo stesso Ozpetek ricorda che “teatralizzare” un copione cinematografico è stata naturale, divertente e malinconico. Il rapporto film-spettacolo è sempre altalenante... Un cast esteso e corale similmente al cine anche la compagnia teatrale prevede una struttura che non inficia la fatica cinematografica e rispetta la storia in tutto ma con altri attori altrettanto efficaci e capaci di creare empatia fino alla complicità in platea con il pubblico. Testo, battute e parole, fanno da contrappunto al soggetto che fa perno sulle storie di persone, ambiguità sessuale e cambiamento sociale, già avanzato e diverso rispetto ai momenti del successo cinematografico. In MINE VAGANTI Gli spazi per la recitazione ci sono anche sul palcoscenico (non solo al cinema) ma più eleganti e sottili profondamente personali da far divertire chiunque (per primo lo stesso Ferzan) soprattutto a teatro.

