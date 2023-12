Suoni sperimentali dal lavoro della mano di Malatesta anche in residenza artistica. Allo storico spazio musicale ARCI forlivese il concerto al buio del percussionista romagnolo proposto agli ipovedenti in collaborazione con l'Unione Ciechi locale. Uno spettacolo ispirato alle partiture e ai tratti grafici di John Cage, Feldman e Stockhausen. Una rappresentazione strumentale ecologica e sostenibile. L'artista ha proposto i suoi lavori didattici per l'infanzia in varie scuole.