Musica e sociale: la Alleluya Band porta la cultura del Malawi a San Marino

Immagini dalla serata

A Serravalle il concerto della Alleluya Band, sabato 2 settembre, per una tappa del loro tour 2023. Un gruppo noto nel panorama musicale del Malawi che promuove la cultura tradizionale attraverso canti e danze delle tribù precoloniali. Lo show rientrava nell'evento "Tuttavia che spettacolo", organizzato dall'Associazione Attiva-Mente insieme a San Marino for the Children, Batticinque e Acquabike San Marino. Sul palco anche padre Mario Pacifici, frate bergamasco da anni missionario in Malawi che, nel tempo, ha collaborato con San Marino for the Children per progetti di solidarietà nel Paese africano.