Musica: partita, ieri, San Marino Goodbye

È partita con un pieno di pubblico San Marino Goodbye, l'iniziativa promossa dalla Segreteria di Stato per il Turismo, in collaborazione con l'Ufficio del Turismo e la San Marino Concert Band, che ha radunato nel cuore della Repubblica del Titano alcuni tra i più noti protagonisti della musica folk tradizionale italiana. Primi a esibirsi all'evento, che celebra i 60 anni dall'uscita dell'omonimo brano di Raoul Casadei, la famiglia Tarantino, con lo spettacolo La Tarantinata.

Prossimi appuntamenti, domani, con Francesca Mazzuccato e Elena Cammarone, e domenica 16 agosto, con Roberta Cappelletti, Patrizia Ceccarelli e tanti altri. Special guest per l'ultima serata: Riccarda Casadei e Renzo e Luana. “Non ci facciamo fermare dal Covid”, ha commentato il segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati. “Anche se ultimamente abbiamo assistito a qualche sporadico ritorno di questa maledetta malattia, siamo pronti a gestire questo genere di eventi in totale sicurezza”.

(Nel servizio, l'intervista al segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati)