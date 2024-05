Musica su tre piani

FRAHM è noto per la fusione armonica tra la timbrica dolce del pianoforte verticale e quella più potente del piano a coda entrambi sintetizzati in alchimie sonore con il Fender Rhodes elettronico. Virtuoso e magnetico NILS ha un vasto pubblico nel mondo che lo segue in live anche In Italia con un'unica tappa regionale bolognese. MUSIC FOR ANIMALS è il suo ultimo album di oltre 3 ore in 10 tracce eseguite in parte nel tour italiano. L'artista trasforma la musica antica da salotto in un evento pop da stadio. Improvvisazione, divertimento e libertà sono lo spartito naturale delle sue esecuzioni che nel tempo hanno dato spazio anche ad opere cinematografiche sperimentali. Il Piano Day Festival berlinese è una sua creazione. Nuove declinazioni per il pianoforte capaci di avvicinare i giovani allo strumento in modo originale. Tra Einaudi e Nicolas Jaar, lui stesso si definisce un artigiano nerd.