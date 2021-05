Napoleone, 200 anni dalla morte: anche San Marino partecipa alle iniziative

Sono passati 200 anni dalla morte di uno dei personaggi più influenti della storia europea: Napoleone Bonaparte. Una data resa ancora più celebre dal componimento poetico di Alessandro Manzoni. E' stata una giornata di celebrazioni a livello internazionale, tra le quali quella del Comitato nazionale italiano per il Bicentenario che, in streaming, ha promosso una maratona culturale online - con letture e musica - cominciata nell'ora esatta della morte.









Un evento a cui ha partecipato anche San Marino la cui storia si intreccia con quella del Bonaparte: nel tardo '700 il Titano iniziò a dialogare con le nuove entità politiche nate nella penisola italiana sulla scia dell'impostazione napoleonica, come la Repubblica Cisalpina e la Repubblica Romana. Dal tentativo di invasione, si passò poi a un pieno riconoscimento a Stato sovrano per il Titano. Nel tardo pomeriggio, su Rtv, un Tg speciale con la riproposizione del documentario storico “San Marino, storia di una comunità, storia di un territorio”, nella puntata dedicata proprio ai rapporti tra la Repubblica e Napoleone. E per la prossima primavera gli Istituti culturali hanno annunciato una mostra dedicata, da marzo 2022, alla Pinacoteca San Francesco.