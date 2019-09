Napoli rende omaggio a Renata Tebaldi

Una sala gremita per ricordare Renata Tebaldi, che amava Napoli e che ancora oggi è amata dai napoletani, che non l’hanno dimenticata. Lo hanno dimostrato a 15 anni dalla sua scomparsa, con un lungo e caloroso applauso.

Commozione e ricordi ancora vividi nella memoria quelli che sono riaffiorati nella mente dei presenti: “Renata Tebaldi, regina del San Carlo” il concerto che la Fondazione Renata Tebaldi ha organizzato insieme al Teatro di San Carlo e grazie al supporto del Consolato Onorario della Repubblica di San Marino a Napoli.

Ad esibirsi, due delle giovani promesse della lirica lanciate dall'International Voice Competition, il soprano Emma Posman ed il mezzosoprano Margherita Tani. Due voci che si sono distinte nelle finali rispettivamente della sezione Opera e Antico&Barocco dell’edizione 2017 del Concorso Tebaldi.

Il momento musicale è stato preceduto da una conferenza della serie “Ritratto d’Artista” intitolata “Renata Tebaldi, la storia e la voce” in cui si sono confrontati due personaggi di grande spessore: il soprano Fiorenza Cedolins ed il professor Massimo Lo Iacono, punti di vista diversi ma allineati nel considerare l'artista, regina indiscussa del San Carlo.

Un altro tassello che compone il desiderio del Soprano alla Fondazione che porta il suo nome, di essere ricordata attraverso la musica e, da 15 anni, lavora con il costante obiettivo di tenere vivo il ricordo di Renata come artista e come donna di grande spessore e umanità.

L’evento ha ottenuto il plauso non solo del pubblico e della critica ma anche delle Istituzioni. Attestazioni importanti di stima che, come ha ricordato il Presidente Niksa Simetovic, spronano la Fondazione a proseguire nel percorso che la stessa Tebaldi ha tracciato per loro.