Natale su Rtv: tra appuntamenti religiosi e tombola

In occasione della Vigilia di Natale, su San Marino Rtv questa sera alle 20.20, gli auguri speciali del Vescovo Andrea Turazzi ospite in studio del Direttore Carlo Romeo. Dalle 20.45 la tradizionale Tombola di Natale della Banca di San Marino. E dalla mezzanotte, la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco dalla Basilica di San Pietro. Mentre domani, 25 dicembre, a mezzogiorno appuntamento in diretta da Piazza San Pietro con la Benedizione Urbi et Orbi.