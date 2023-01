A breve si riuniranno le segreterie di Stato all'Istruzione e al Territorio con la Protezione civile per valutare la chiusura delle scuole per la giornata di lunedì. A metà pomeriggio verranno sciolte le riserve. Le segreterie invitano i genitori a controllare il registro elettronico per rimanere aggiornati e le notizie diffuse da San Marino Rtv.