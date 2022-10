Nicolò Govoni presenta il suo “Ogni cambiamento è un grande cambiamento”

Riempie il Teatro Titano Nicolò Govoni, in tour per lo stivale con la sua nuova uscita. 5 racconti ispirati dalle storie dei ragazzi delle scuole di Still I Rise nel mondo, partendo dalla domanda “Cos'è, per te, la famiglia”. Testimonianze, dalle megalopoli del Kenya, alle macerie della Siria, nelle miniere del Congo, nel campo profughi della Grecia, protagonisti i bambini e le bambine nati dove la protezione e la normalità sono privilegi per pochi, partendo dalla domanda, “che cos'è, per te, la famiglia?” In un mondo in cui i più deboli paiono senza possibilità di riscatto, dove sembra impossibile sognare, invece la voce di un bambino ha tutta la forza per costruire il futuro, generare cambiamento.

Nel video, l'intervista a Nicolò Govoni