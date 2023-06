Nuti: morire di malinconia

Quando un artista comico così popolare per il suo cinema ironico e romantico muore di malinconia lascia il cuore in sospeso: “madonnina che silenzio c'è stasera”, Nuti tornava al suo “Scuro” dove rifulge la luce (Chiara) della morte cantando: “ma mica, mica, ti conosco...”. Il più 'buono' dei Giancattivi, figlio di un barbiere di Prato, con una testa di capelli così! così, pignolo di sé tanto da amare anche inutilmente, in silenzio o in modo travolgente, ma sempre. Dal cabaret al cinema fino a Sanremo il suo romanticismo malinconico toscano si è perso nel desiderio di avere una famiglia con dei figli e una storia normale...