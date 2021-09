Oasis '96: la “Woodstock” britannica al cine

"Oasis Knebworth 1996"

OASIS KNEBWORTH '96 il più grande concerto degli anni 90 per il pubblico cinematografico solo in multisala romagnola il live arricchito con materiale d'archivio, inediti e backstage, mai visti prima perchè di propriètà dei fratelli Gallagher, vere anime della band inglese. Fu un weekend straordinario e commovente di ragazze e ragazzi, e tanta gente: il 2% della popolazione del Regno Unito tentò di prenotare il biglietto. Happening organizzato come la WOODSTOCK degli inizi 90, dopo la grande recessione britannica degli anni 80, da quel momento gli OASIS al culmine del successo rappresentarono nel mondo la COOL BRITANNIA in ascesa. E' la storia di un rapporto speciale con i fan di quei 5 uomini sul palco. Record al botteghino. Sold out in meno di un giorno. Una vera e propria resurrezione artistica e culturale sull'onda di COLUMBIA, ACQUIESCE, LIVE FOREVER E WONDERWALL da un miliardo di stream su Spotify.

