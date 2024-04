Odissea 2.0 a Cesenatico...

“LidOdissea - nessuno va in vacanza”

Drammaturgia originale sulla società contemporanea che indaga tutto il nostro senso d'inquietudine di vivere, la vacanza... vissuto personale e poema omerico. Ulisse, Telemaco e Penelope, sono una famigliola in uno stabilimento balneare intenti a viaggiare tra paradossi e difficoltà quotidiane. Un aedo non vedente li supporterà... Spazio/tempo vacanziero così indeterminato da sembrare Itaca o Cesenatico. Fallimenti e situazioni grottesche nella tragedie della nostra contemporaneità cioè sul come stare al mondo o giù di lì. Un'Odissea 2.0 senza fine che ha solo un inizio, poi, solo il mare magno delle probabilità nella cecità.