Paola Cortellesi è il nostro "domani"

Paola Cortellesi

Il DOMANI di Cortellesi è senz'altro RISO AMARO e UNA GIORNATA PARTICOLARE popolare e intelligente come solo la miglior attrice ironica italiana poteva fare. Dalia ha nel cuore la figlia (eppure ha anche 2 figli) perché ha un marito che la mena come faceva il padre ma non perde la speranza, mai. Il passato spostato al presente al cinema cancella l'orizzonte storico ma Paola sa usare il musical per farci pensare. Il bianco/nero in correzione colore elegantissimo in diversi formati fa il resto. La paternità (non a caso declinata al femminile) così materna (complementare), che solo le donne sanno esercitare, annulla patriarcato e paternalismo.