"Parole nella pietra": la storia sammarinese raccontata dal Monte. Stefano Gasperoni ricevuto dalla Reggenza

"Parole nella pietra": la storia sammarinese raccontata dal Monte, in un poemetto. L'autore, Stefano Gasperoni ricevuto dalla Reggenza

Presentato alla Reggenza il libro “Parole nella pietra. Il Monte Titano racconta la sua storia”, opera prima del sammarinese Stefano Gasperoni.

La storia millenaria di San Marino in forma poetica, l'orgoglio di appartenere a questa terra unica, in un racconto che parla a tutti, e dove “il Monte Titano diventa voce narrante – spiega il Segretario di Stato alla Cultura, Andrea Belluzzi – sollecitato dalle domande di un bambino (alter ego dell'autore)”.









Come in una vecchia favola, scorrono in versi i passaggi salienti di un passato autentico, ma anche un messaggio sociale: “ai giovani l'appello a seguire sogni e ideali; ai politici l'invito a servire la Repubblica con onore”. “Parole nella pietra”, dunque, scolpite nel profondo di quanti si riconoscono in una storia comune.

Nel video l'intervista a Stefano Gasperoni, autore del libro, e un estratto dell'intervento dei Capitani Reggenti, Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini.