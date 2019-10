PECORE! Invasione galattica animata

MOSSY BOTTOM è sempre la fattoria nella campagna della città di MOSSINGHAM e le pecore fanno vita da pecora... come sempre, ma!? Shaun esce dai ranghi, fuggendo incontra un piccolo alieno. Cercherà di salvarla (è femmina!), riportandola a casa, combattendo i cacciatori governativi di UFO. LU-LA (nome dell'extraterrestre dal 'megarutto galattico' incanterà il gregge intero conquistando tutti per simpatia. L'aliena blu alla ricerca della navicella perduta nella foresta di Mossingham City. La pecora Shaun ha ormai compiuto 25 anni eppure risulta inossidabile e ancora popolarissima tra i bambini. Protagonisti e comprimari non parlano ma emettono suoni onomatopeici come piccoli grugniti e urletti per esaltare animazione, movimenti e commenti musicali. Il cartone in STOP- MOTION ricrea pupazzetti e scenografie originali in ogni scena (70 set con 35 unità e 28 animatori). Occhio alle citazioni, nell'ordine: 2001 ODISSEA NELLO SPAZIO, E.T. Oltre a INCONTRI RAVVICINATI DEL III TIPO.

