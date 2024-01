Per la nostra cultura lirica ed architettonica

Assegnato dalla Giunta regionale e consegnato dal presidente Bonaccini a una donna (la famosa soprano Kabaivanska) e un uomo che vivono il territorio dandone lustro come l'architetto e sperimentatore contemporaneo Dante Bini, progettista modenese, molto noto in America per le sue Cupole. La cantante bulgara nata sul Mar Nero vive da decenni a Modena (“città del bel canto”). Kabaivanska ha interpretato decine di personaggi in oltre 400 rappresentazioni liriche. Tecnica unica e originale sempre all'altezza dello stile operistica dei vari compositori. Capace di sfruttare le sue doti per insegnare in regione la sua potente arte.