Piano Fortner della Nouvelle Vague in jazz

Lo chiamano il pianista della NOUVELLE VAGUE jazzistica: uno sperimentatore, teorico dell'improvvisazione minimale, al pianoforte. Dopo aver lavorato anche in trio e quartetto con i grandi del jazz americano, SULLIVAN, ha creato pezzi innovativi con la star della vocalità Cecile McLorin vincendo un Grammy. FORTNER ha affinato il suo talento al piano solo esibendosi più volte in Italia a Ferrara, Bologna e Modena, in una delle sue espressioni più autentiche di compositore e produttore: il piano jazz solista. Dal blues ha colto il meglio da artisti come Paul Simon e John Scofield. Sullivan Fortner si esibisce in tutto il mondo ma con l'America dentro soprattutto la sua New Orleans.