Piccole Mamme crescono

"Petite maman"

Una mamma piccola o grande che sia è una madre che ama. PETITE MAMAN di Sciamma è una storia tutta al femminile di nonne, mamme e figlie. Dolore invisibile e sordo delle bambine, sofferenza di genitori... Una narrazione che passa indistintamente dal passato al presente e fa pensare che futuro sarà quello della bimba che cresce. Nelly cammina nell'universo infantile della mamma senza aver conosciuto la nonna se non dai ricordi di famiglia e incontra una coetanea che ha perso troppo presto i nonni con i quali viveva. Scrittura e sceneggiatura, piegate allo spettatore preadolescenziale per un pubblico di giovani, linguaggi cinematografici che toccano il cuore degli adulti (genitori e nonni). Il film celebra il cinema per i sogni che veicola: “l'invisibilità” nel tempo dilatato della 7^Arte. La regista francese come in tutti i suoi lungometraggi gioca con il colore dei tessuti, delle scene, e dei costumi. Come in RITRATTO DELLA GIOVANE IN FIAMME brucia l'autunno nei paesaggi e sui volti dei personaggi. Non fa altro che narrare la morte nel corso del tempo ripetuto: un giorno in meno da vivere un notte in più già vissuta... fz