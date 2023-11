Podcast, arte e concerti on-air: San Marino al centro del mondo con Tactus Radio Festival

San Marino come luogo d'incontro internazionale per la sperimentazione della Radio Art e dell'innovazione del linguaggio radiofonico. Da venerdì 1 dicembre a domenica 3 andrà in onda il Tactus Radio Festival, curato da Usma Radio, emittente dell'Università di San Marino, con il relativo Centro di Ricerca. Sede dell'evento: il Monastero Santa Chiara dove si ritroveranno artisti, giornalisti, innovatori ed esperti - ma anche persone comuni - per dialogare su un mezzo intramontabile come la radio.

In programma narrazioni, podcast, ascolti e concerti, in un flusso continuo in diretta. Il segnale sarà trasmesso, oltre che da Usma, anche da San Marino RTV e altre emittenti nel mondo: tra gli ospiti il direttore generale Andrea Vianello, il responsabile dei contenuti di RaiPlay Sound, Andrea Borgnino, ed esperti come Gianluca Nicoletti. Collegamenti, poi, da diverse parti del globo, con realtà e personaggi come la musicista Anna Friz da Santa Cruz, e il Bauhaus Radio Ensemble da Weimar, per un'iniziativa che ha il patrocinio delle Segreterie di Stato alla Cultura e al Turismo.

Un festival che si lega all'attività del Centro di ricerca per la radiofonia dell'Ateneo sammarinese: un vanto a livello europeo. Al termine della tre giorni sarà prodotto un manuale sulla radio di creazione, con l'obiettivo di farlo diventare un punto di riferimento per gli esperti della materia. "La radio non è solo una scatola - spiegano gli organizzatori - ma un luogo".

Nel video le interviste a Roberto Paci Dalò (direttore artistico di Tactus Radio Festival e direttore di Usma Radio) e ad Andrea Belluzzi (segretario di Stato alla Cultura)