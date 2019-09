"Portami a casa": cineasti in sala solo a Riccione

Il film è un road movie tutto al maschile con il regista Simone Catania e il protagonista Marco D'Amore in Romagna per promuovere il lungometraggio italiano. Entrambi provenienti dalle serie cine-tv hanno investito tutto sulla distribuzione indipendente e le sale d'autore. DRIVE ME HOME si presta all'incontro in sala e allo scambio di idee sulla nostra cinematografia. La sceneggiatura racconta la vita di tutti. 2 amici per la pelle sin da bambini sognano di andarsene lontano dalla provincia siciliana: i monti del paese d'origine li costringono a sognare... e a cambiare. ANTONIO (Vinicio Marchioni) e AGOSTINO non si vedono da anni. A 30 anni si cambia ma non si dimentica la casa dell'infanzia soprattutto se anche i ricordi se ne vanno all'asta... Tornano insieme attraverso l'Europa passando da un tir ai segreti dei loro sogni e conflitti. Un approdo inaspettato nella storia d'amicizia che non finisce mai.

