Porte aperte all'Università di San Marino, tra il Centro Storico e Dogana

Per scegliere dove e cosa studiare, due giorni di workshop, laboratori, mostre, visite guidate, incontri e colloqui con docenti e studenti. Naturalmente, anche un focus sulle prospettive occupazionali e gli orizzonti aperti ai futuri laureati. Forte il coinvolgimento degli studenti, in quella che diviene anche una occasione per vivere ancora più a fondo l'Università.

“Gli Open Day sono sempre un momento bellissimo sia per chi viene da fuori - spiega la Direttrice dell'Università di San Marino, Laura Gobbi - perché ha modo di conoscere la nostra realtà e vedere la nostra comunità universitaria, imparare naturalmente come funzionano i nostri corsi di laurea. Da questo punto di vista sono un'ottima occasione, un'opportunità di farsi conoscere. E' un momento molto bello, anche per gli studenti che sono dentro, per i professori. In questi giorni c'è un'energia, una carica in queste aule, in questi edifici universitari, che è veramente unica. E fa un grande piacere vedere i giovani così impegnati a promuovere e a mostrare ciò che stanno facendo, e ciò che gli altri potranno fare. Una crescita della conoscenza, che vale per tutti”.

Otto corsi, tra magistrali e triennali, Comunicazione e Digital Media, Costruzioni e Gestione del Territorio, Design, Ingegneria Civile e Ingegneria Gestionale, tra il Santa Chiara, Viale Onofri e Dogana. Open day alla scoperta dell'offerta formativa, ma anche dei servizi e delle opportunità, del valore dell'Ateneo. “I punti di forza per chi si deve iscrivere... Io direi che la nostra si configura proprio come una comunità – prosegue la Gobbi - come erano le università quando sono nate, rispecchiando questo concetto di universitas; di docenti e studenti che si incontrano, che dialogano, che discutono e che crescono insieme”.

Nel video, l'intervista alla Direttrice dell'Università di San Marino, Laura Gobbi