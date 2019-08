PREMEETING19 alla Vitta: i giovani di Rimini secondo Giorgio Vittadini

Sentiamo Giorgio Vittadini

Volontari di tutto il popolo ciellino: “dateci sotto!”, dicono uomini e donne di ogni età, pronti ai turni e alle rotazioni in AREA LAVORO (in diverse mansioni e settori: sorveglianza, servizio d'ordine e accoglienza, compresi). Sono oltre 2000 in diversi periodi parteciperanno anche alla gestione e organizzazione diretta della storica kermesse del movimento n°40. Loro si pagano le spese di viaggio e alloggio agevolati da sconti e convenzioni (FREEDOM in accordo con FONDAZIONE MEETING assicura tutti con l'iscrizione gratuita tutela i partecipanti per infortuni e responsabilità). Studenti, operai o impiegati e pensionati, non fa differenza: LA GRATUITÀ è un valore possibile, dicono. Tante storie da raccontare fino all'ultimo giorni di lavoro “quel che ricevi è più di quel che dai”.

Intervista con Giorgio Vittadini Presidente Fondazione per la SUSSIDIARIETÀ