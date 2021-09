Prima volta ospite di un festival del cinema: il 10 settembre San Marino a Palma di Mallorca per Estimar

sentiamo Gabriella Carlucci

Presentata in conferenza stampa alla sede della Segreteria del Turismo la sesta edizione di Estimar, festival del cinema italo-spagnolo di Palma di Mallorca, che si svolgerà tra il 10 e il 14 settembre. Quest'anno per la prima volta sarà coinvolta anche San Marino, che punta a diventare centro di attrazione per produzioni cinematografiche e audiovisive.









Alla conferenza era presente anche l'ideatrice Gabriella Carlucci, che ha sottolineato come il festival sia un mezzo per promuovere e valorizzare territori e artisti emergenti. Nel corso della presentazione è stato mostrato un breve video pubblicitario, realizzato con la collaborazione di San Marino Rtv.

Nel video l'intervista a Gabriella Carlucci, organizzatrice di Estimar