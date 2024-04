Quartetto di Licaoni in Jazz

Licaones

Il ritorno dei magnifici 4 del Lounge Jazz italiano più longevo: 20 anni di di verve e ironia musicale in divertissement, gioia piena in concerto. I 4 licaoni continuano le loro scorribande sul palco portando il loro feat. “lovers” in tour con il jazz itinerante del circuito CROSSROADS. LOUNGE significa swing, funk e latino, jazzati all'italiana come solo i LICAONES, in quartetto inossidabile, sanno fare. Un impeto di ritmi ballabili vivaci e trovate tecniche di mestiere che fanno spettacolo anche con interpreti veri di un tempo che purtroppo non c'è più come Umiliani, Piccioni, Trovajoli o Morricone.