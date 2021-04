Questa sera per il ciclo TaD: "Le avventure di Pallotto"

Questa sera alle 19 in diretta zoom per TAD – Teatro a Distanza Ute Zimmermann porterà in scena “LE AVVENTURE DI PALLOTTO” uno spettacolo di Teatro Ragazzi, consigliato per i bambini sotto i 7 anni con la regia di M. Grazia Perazzini e Ute Zimmermann. Ispirato ad un racconto di Alberto Pellai, lo spettacolo affronta il tema della crescita e della conquista dell’autonomia, raccontando di Pallotto, un cucciolo d’orso con una mamma premurosa che lo ama profondamente e lo riempie di attenzioni e di coccole.

