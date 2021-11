"[re] action"- e: la mostra modenese di Staccioli

In piazza, dentro e fuori l'antico maniero, nell'aria e sull'acqua, le figure di Staccioli si alzano e occupano il Portale nella mostra [re]action a cura di Lorenzo Respi fino a gennaio 2022. Le opere del maestro, nato a Volterra e morto a Milano nel 2018, trasformano Soliera e il Castello della Fondazione Campori del centro storico nel luogo più importanti dell'arte italiana per il Natale modenese 2021 in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. Le sculture -secondo l'artista- non celebrano e non illustrano ma provocano e stimolano la critica pubblica della gente che passando partecipa. Le forme provocano i contenuti... sprigionando la parola avviene la RE- ACTION-E. È, cioè, una reazione critica dello spettatore all'azione dello scultore. L'allestimento di Soliera è ,quindi, un gesto dialettico per tutti che parte dal territorio anche attraverso il (nostro) mezzo televisivo e i social.

