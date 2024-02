Riccardo Cocciante special guest sul palco di "Una voce per San Marino"

Non ha bisogno di presentazioni, l'ospite della finalissima della terza edizione di “Una voce per san Marino”, in programma sabato 24 febbraio al Teatro Nuovo di Dogana.

Riccardo Cocciante - cantautore, compositore e musicista italiano - è reduce da una grande esibizione all'ultimo Sanremo, dove si è conquistato la standing ovation dell'Ariston duettando con Irama nella serata cover del Festival con 'Quando finisce un amore', brano che compie 50 anni. "In questo momento difficile che sta vivendo il mondo volevo lasciarvi con questo", aveva aggiunto Cocciante, intonando - prima di lasciare il palco sanremese - 'Vivere per amare', da Notre Dame de Paris.