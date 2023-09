"Ride Through", il libro di Alessia Polita: una storia di coraggio e resistenza

Cadere, così in basso da perdere la speranza. Pensare al peggio, ma poi trovare la forza di rialzarsi e un motivo per vivere. È la storia di Alessia Polita, atleta paralimpica ed ex pilota di moto, che – nell'ambito di Tuttavia che spettacolo - ha presentato alla Sala Montelupo di Domagnano il suo libro “Ride Through”. Attraversare: perché è questo che Alessia ha fatto, ha attraversato il suo dolore, l'ha elaborato e l'ha trasformato in coraggio, da trasmettere a sé e agli altri. Quel brutto incidente sulle due ruote nel 2013, sul circuito di Misano, l'ha costretta a lasciare sullo scaffale i trofei europei e italiani dei campionati Superstock. Ora la sua vita è un'altra, ma la passione per lo sport è rimasta la stessa e così nasce la sua nuova avventura con la handbike. "Questo libro mi è servito per psicanalizzarmi - spiega Polita - prima ancora che per raccontare la mia storia. Avevo bisogno di sfogarmi e raccontare il mio dolore, per farlo diminuire un po'". Tra i temi toccati anche la questione delle barriere architettoniche: limiti in cui le persone disabili si imbattono troppo spesso. Presente alla serata anche Bryan Toccaceli, ex pilota di motocross con una storia simile. Anche lui è un esempio per gli altri, ma non chiamateli eroi, perché si sentono persone normali. "Alessia è una mia amica - racconta Toccaceli -. Una storia, anche la sua, molto emozionante e sempre tra i motori. Quindi per me e per tutti un piacere ascoltarla".

Nel video le interviste a Alessia Polita e Bryan Toccaceli