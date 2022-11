Riflettere e rispecchiarsi nel corpo a cartoni

BIANCA ha 13 anni e sogna di danzare con le altre. Il ballo classico prevede standard rigidi molto rigorosi per la scuola tradizionale. La sua forma rubiconda e il suo corpo 'over size' certamente in taglie comode (anche sportive) le crea qualche svantaggio... ma la passione e soprattuto l'accettazione di sé la salverà. La regista della Disney Animation Hillary Bradfield pone il problema di qualsiasi mamma rispetto alle figlie sull'insicurezza fisica, l'obesità e il bullismo. Le pressioni e le violenze psicofisiche da parte degli altri saranno anche dei ragazzi e dei genitori altrui.

Facile che venga “bullizzata” dalle compagne di corso o addirittura dall'insegnante: la chiameranno “porcellina o maialina” anche se è così bella e creativa, divina... La passione e un sogno da rincorrere. REFLECT (che in inglese significa riflettere e rispecchiare): fare delle paure nuove energie da trasformare in potenza e grazia. Impegnarsi, lavorare per migliorare anche se lo specchio racconta la DISMORFOFOBIA in un eccesso di preoccupazioni per difetti che possono trasformarsi in pregi se con la mente si sollecita il cuore anche degli altri.