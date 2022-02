Rimandata la commedia di Sant'Agata. Belluzzi: "Un momento importante per la comunità"

Le interviste ad Augusto Casali e Andrea Belluzzi

Un appuntamento fisso al Teatro Titano, che già nel 2021 era saltato causa Covid. Quest'anno la positività di uno degli attori costringe a rimandare lo spettacolo, ma con la promessa di proporlo al pubblico il prima possibile. La commedia dialettale del Piccolo Teatro Arnaldo Martelli in occasione della Festa nazionale di Sant'Agata non sarà il 5 febbraio come da tradizione, ma probabilmente il 23 febbraio, con replica il giorno successivo. La compagnia porterà in scena “U n'è mai trop...prest”. 15 gli attori impegnati, tra cui tre esordienti. Sette donne, sette uomini e un bambino. Interpreteranno il rapporto conflittuale tra genero e suocera, ci sarà poi una cameriera non colta ma furba, una moglie-maresciallo e un fratello dissoluto quanto scaltro. Il tutto in una commedia briosa e piena di colpi di scena.







"Ci sono 15 personaggi - racconta Augusto Casali, presidente della Compagnia - quindi è una specie di orchestrina e ognuno deve suonare lo strumento al momento giusto per far riuscire al meglio la commedia. Ruota tutto attorno a una compravendita di un terreno, dove dovrebbe arrivare una ferrovia, all'insaputa di chi vende. Ci sono però di mezzo dei cioccolatini purgativi che ribaltano la situazione". Una tradizione, quella della Commedia di Sant'Agata, che unisce la comunità sammarinese e a cui quest'anno non si vuole più rinunciare. "Rinviarla è comunque un voler mantenere questo momento celebrativo - afferma Andrea Belluzzi, Segretario alla Cultura -. E' l'occasione per la comunità sammarinese per ritrovarsi. Cerchiamo di salvaguardare questo momento sperando in grande partecipazione".

Nel video le interviste ad Augusto Casali (presidente della Compagnia del Piccolo Teatro Arnaldo Martelli) e Andrea Belluzzi, Segretario alla Cultura