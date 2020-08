Riparte Rai Cinema al Multiplex di Giometti

Posti distanziati e protocollo sicurezza con igienizzazioni a tappeto delle sale oltre alle colonnine sanificanti per ogni spettacolo, ventilazione e condizionatori a norma, regole anti-covid 2020 che prevedono mascherine per tutti fino a inizio proiezioni. Riparte la 7^ Arte in sala cinematografica la nuova sfida del cinema che non muore, mai. La RAI punta su coproduzioni vincenti e distribuzioni d'autore che Giometti propone a Rimini questa settimana partendo con la pellicola tutta emiliana di Giorgio Diritti VOLEVO NASCONDERMI con un LIGABUE - GERMANO premiato alla Berlinale. Storia di Tonio figlio di un emigrante italiano nella Svizzera tedesca torna e si nasconde nella Bassa reggiana tra Gualtieri e Guastalla sul Po dove sarà il pittore LIGABUE detto “EL MATT”. Stralunato e folle dipinge animali esotici sulla riva del fiume regala capolavori naif per un piatto di minestra. Dopo l'Incontro con Mazzacurati e Zavattini la sua vita diverrà una favola artistica popolare sulla bellezza della diversità nel dolore della umanità ferita, la sua. Abel Ferrara in una coproduzione internazionale, invece, racconta SIBERIA protagonista Willem Defoe solitario Clint, uomo tormentato dalla vita, solo nella tundra siberiana. Un giorno con una muta di cani e la sua slitta corre incontro ai ricordi bui dell'esistenza verso il bagliore dell'anima va verso l'avventura del suo destino già scritto.

fz