Rockin'1000: il “muro sonoro” di Cesena per aiutare la Romagna alluvionata

È tornata a casa quella che può essere considerata – per distacco - la più grande band al mondo. Un muro umano lo stadio di Cesena; dove si è ballato e cantato a squarciagola. Sul prato una sezione ritmica composta da 250 batteristi ed altrettanti bassisti; e poi 300 chitarristi, 45 tastieristi ed oltre 200 voci. Pura energia la scaletta: dai Metallica ai Foo Fighters, dai Queen ai Muse. Flusso musicale di una potenza inaudita, al quale proprio non è possibile abituarsi; nonostante la formula rodata e le tappe internazionali: dal Brasile alla Spagna, dalla Francia alla Germania. Il ritorno, 7 anni dopo la prima volta, per dare una mano alla Romagna: colpita, ma non piegata dall'alluvione. Da qui la raccolta fondi. E' la speranza che ci farà vincere, ha detto Fabio Zaffagnini: ideatore ed anima di Rockin'1000; quattro i musicisti sammarinesi presenti. Vi porterei tutti in tour, ha dichiarato Diodato: ospite d'onore dell'evento, e voce di un originale medley dei Radiohead. Tanti i nomi noti, ad animare lo show. Ma i veri protagonisti sono stati i 1000 appassionati, che hanno pienamente onorato il giuramento fatto prima di iniziare: “giuro di suonare solo le note che servono e non una di più”.