Manicomics Teatro da 30 anni organizza il famoso festival circense emiliano. Uno spazio culturale piacentino d'avanguardia. SOUL OF NATURE è una favola acrobatica della Commedia dell'Arte a tema ambientale “sulla via delle Foreste Antiche”: l'esploratrice Mooz combatte contro l'abbandono dei rifiuti e l'ingabbiamento degli animali. Sarà un seme il vero tesoro per salvare la natura. Spettacolo dedicato a un figlio immaginario, SON, appunto: acronimo di Soul of Nature.