San Francesco Cristicchi

Un doppio Cristicchi che non è mai Francesco in scena. Il cantautore, regista e attore, veste i panni di Cencio, mendicate-straccivendolo-popolano, e del narratore SIMONE. Canta in lodi poetiche pezzi inediti raccontando storie sconosciute dal sapore apocrifo sul Giullare di Dio: FRANCISCUS. Cencio-Simone parla una lingua tutta sua tra umbro arcaico, latino e francese antico. La bella e semplice scenografia originale fa tutto il resto. Conquista il pubblico in platea coinvolgendolo direttamente nelle rappresentazioni laiche devote alla bellezza della fede popolare del santo. Una spiritualità vissuta dall'artista che trasporta l'Aldilà in questo mondo, il nostro, adesso, qua. Domandandosi: oggi sapremmo riconoscere Francesco?