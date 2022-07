San Marino, 14 anni di Unesco

Un programma fitto di iniziative per celebrare l'iscrizione del centro storico di San Marino e del Monte Titano nella lista dei siti Unesco. Oggi, 7 luglio, è il quattordicesimo anniversario da quando sono stati dichiarati patrimonio dell'umanità. Per l'occasione, i musei aperti tutta la giornata e funivia gratuita dalle 16 fino all'una di notte. "La gratuità è una celebrazione del patrimonio Unesco", ha detto il Segretario di Stato per la Cultura, Andrea Belluzzi. Due le visite guidate serali alla scoperta del centro storico; una alle 18 e una alle 22. Alle 18, l'Università degli Studi di San Marino ospiterà l'evento "Una città murata patrimonio dell'umanità", con la proiezione in anteprima del filmato "Le radici antiche di uno Stato libero", realizzato dalla Commissione sammarinese per l'Unesco con la Scuola Secondaria Superiore e San Marino Rtv.

Alla stessa ora, alla Basilica del Santo si potrà seguire il concerto del maestro Massimiliano Messeri. Anche quest'anno la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea aprirà in notturna ai visitatori. Il concerto della banda Banda militare chiuderà le celebrazioni, accompagnando la voce di Sara Jane Ghiotti. All'evento conclusivo non potranno mancare i Capitani Reggenti, Oscar Mina e Paolo Rondelli. Concerto che, per le condizioni meteo incerte, è stato spostato al Teatro Titano, alle 21.