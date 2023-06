San Marino Academy Ballet: al Nuovo di Dogana la serata di gala

La San Marino Academy Ballet torna al Teatro Nuovo di Dogana con la serata di gala di fine anno. Oltre 80 gli allievi della scuola che questa sera si esibiranno in diversi stili di ballo: danza classica, moderna e hip hop.

"È la fine dell'anno scolastico - afferma Nathalie Locheron Muccioli, direttrice artistica - questa sera proponiamo la nostra serata di gala 2023 dove si vedranno tutti i nostri allievi in diverse discipline. Non è la chiusura, perché non ha mai chiusura la danza, però diciamo che è la presentazione di un lavoro di grande impegno per tanti mesi".

Occasione per mostrare a genitori e parenti quanto imparato durante l'anno perché la danza non è solo passione e dedizione, ma anche felicità e spensieratezza.

Nel servizio l'intervista a Nathalie Locheron Muccioli (Direttrice artistica)