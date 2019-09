San Marino celebra le Giornate Europee del Patrimonio, nel nome dell'Arte e dell'intrattenimento

Le iniziative

A San Marino nuova sezione al Museo Pinacoteca San Francesco sulle celebrazioni garibaldine in occasione delle giornate Europee del patrimonio. Nella tre giorni di programma anche il tour in Ebike nell'area Unesco, I Capitani Reggenti hanno fatto visita all'Ebikexperience In occasione delle “Giornate Europee del patrimonio” ha aperto al pubblico la seconda sezione della mostra 'Chiediamo asilo e un po' di pane- Garibaldi a San Marino', al Museo Pinacoteca San Francesco di San Marino Città. La prima sezione della mostra, inaugurata il 27 luglio, ripercorre alcuni momenti dello scampo garibaldino a San Marino: la fuga da Roma di Garibaldi e le sue truppe, la breve sosta a San Marino, dove viene sciolta le legione garibaldina; la ripresa della fuga con la moglie Anita, malata. Un ricordo è dedicato proprio a lei: un abito di broccato nero. La seconda sezione è dedicata alle celebrazioni garibaldine a San Marino, che dal 1861 ad oggi hanno testimoniato uno dei momenti più celebri del periodo risorgimentale italiano. Il percorso, a cura degli Istituti Culturali, Archivio di Stato, Biblioteca di Stato, Musei di Stato e' costituito da documenti, libri ed emissioni filateliche. Tra gli eventi in programma per le Giornate Europee del Patrimonio anche un tour con bicicletta a pedalata assistita nell'area Unesco di San Marino. I Capitani Reggenti hanno visitato la sede di Ebikexperience, che propone l'attività con tre partenze al giorno, in linea con il tema di quest'anno: Arte ed Intrattenimento.