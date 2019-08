San Marino partecipa alla Giostra Cavalleresca d’Europa e spera di portarla sul Titano

Nel fine settimana si è svolta nella Città di Sulmona la 19esima edizione della Giostra Cavalleresca d’Europa. In rappresentanza di San Marino c'erano i Fanciulli e la Corte di Olnano accompagnati dal Capitano del Castello di Serravalle. Un’occasione per ribadire e valorizzare il Gemellaggio che lega le 2 amministrazioni e il rapporto di amicizia che ne è scaturito. In quest' ottica l'incontro tra il Sindaco Annamaria Casini e il Capitano Vittorio Brigliadori con gli organizzatori della Giostra capitanati dal presidente onorario Domenico Taglieri ed il Presidente Maurizio Antonini; ribadita la volontà di creare una collaborazione fattiva che consenta di portare la Giostra Europea anche a San Marino. A rendere ancora più concreta questa possibilità, la presenza dell’Europarlamentare italiano Aldo Patricello, che ha garantito la sua collaborazione per pianificare e contestualizzare il progetto anche in ottica Europea nella volontà di favorire l’ingresso di San Marino in questo circuito internazionale.