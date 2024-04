San Marino RTV e UniRSM insieme nel corso formativo “Progettazione e produzione televisiva”

Ospiti alla San Marino RTV 18 studenti del secondo anno del Corso in Comunicazione e Digital Media dell'Università di San Marino. Sono coinvolti in un progetto formativo, nato dalla collaborazione tra l'Università e l'Emittente di Stato, a tema “Progettazione e produzione televisiva”. Oggi la prima di cinque tappe, durante le quali i ragazzi saranno guidati alla realizzazione di un servizio per il Tg San Marino e di un programma da studio.

Coordinati dal Capo della Produzione, Danilo Berardi e da Eleonora Pozzi della redazione programmi, hanno approfondito, insieme ai responsabili della redazione giornalistica e sportiva, gli aspetti legati alla impaginazione e conduzione del telegiornale, le fonti, la selezione delle notizie. Referenti scientifiche per l'Università sono Giovanna Cosenza, direttrice del Corso, ed Elena D'Amelio, docente di “Teorie e tecniche dei media”; come tutor, Sara Giardi; referente amministrativo, Giuseppe Cecere.