Sannio Social Film 2020 per la disabilità creativa

Artelesia Social Film Festival

12 anni fa un giovane disabile di Benevento innamorato del cinema inventò ArTelesia per valorizzare il territorio in chiave solidale e quindi culturale. In poco tempo anche RAITRE comincio a seguire il festival in loco facendone un evento mediatico sui corti e la filmografia indipendente di rilievo internazionale. Con la “Sezione DiVabili” il concorso ha assunto una valenza pedagogica e formativa dando spazio a registi e attori disabili sui temi sociali e la diversità come valore aggiunto. Il “cinema breve” proposto dai curatori è quindi speciale come gli organizzatori e ideatori. Oggi il seminario sull'ARTE PERDUTA e stasera i SERVIZI A SFONDO SOCIALE delle iene confermano la vocazione della rassegna. L'evento mondano dell'edizione 2021, invece, sarà l'anteprima del film nero “L'OMBRA DEL LUPO” di Alberto Gelpi con Mariagraza Cucinotta presentato in streaming dal coprotagonista Christopher Lambert.

