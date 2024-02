Sanremo: al via la 74esima edizione del Festival

Tantissime le persone accalcate alle transenne che proteggono l'ingresso dell'Ariston, nella speranza di vedere i protagonisti del Festival. Questa sera saliranno sul palco tutti e 30 i concorrenti e alla fine – e sarà molto tardi, attorno alle 2 forse – verrà stilata la classifica provvisoria dei primi 10, coi voti della sala stampa, Tv e Web.



Oggi in sala stampa l'incontro con alcuni artisti. Ha parlato anche Amadeus, confermando rumors che si sentivano già da giorni. Sarà l'ultima edizione di Sanremo condotta da Amadeus che quest'anno è arrivato a quota cinque, raggiungendo, per edizioni consecutive, leggende del Festival come Pippo Baudo e Mike Bongiorno.

Con Marco Mengoni, il vincitore dell'anno scorso, che questa sera lo affiancherà nella conduzione, Amadeus ha introdotto la prima serata del festival, dando anche l'ordine di uscita dei 30 concorrenti. La prima a cantare sarà Clara e chiuderà “Il tre”. Alessandra Amoroso, tredicesima questa sera in ordine di uscita, è data tra le favorite. E presentando la sua canzone ha raccontato un suo dramma personale, legato all'odio che imperversa sui social. Come sempre fioccano i pronostici e quest'anno, in tanti, pensano ad una vittoria al femminile, che manca dal 2014 con Arisa.