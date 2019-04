Sarzana apre le sue dimore storiche con "Atri Fioriti", la storica manifestazione quest'anno dedicata alla TV

“Atri Fioriti” è la manifestazione annuale, giunta alla XXII edizione, organizzata dall’Associazione Dimore Storiche della Liguria, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Sarzana e l’Istituto Superiore Parentucelli-Arzelà. Dal 25 al 28 aprile i Palazzi storici sarzanesi si apriranno al pubblico e saranno allestiti con composizioni floreali su un determinato argomento. Protagonista di questa edizione la storia della televisione e della radio e, più in generale, la comunicazione. “Abbassa la tua radio, per favore” è infatti il titolo scelto per descrivere il tema conduttore della manifestazione. Fra i relatori è stato invitato il Dg di San Marino Rtv Carlo Romeo che terrà una lectio magistralis dal titolo "La Grande Sorella fra passato e futuro". La storia dei principali media servirà per tracciare un percorso attraverso la società di allora e di oggi, fino ad arrivare ad una riflessione, tra il serio e il faceto, del paradosso della troppa comunicazione.