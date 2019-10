"Scatto animale" mette alla prova fotografi in erba

37 le foto selezionate per comporre la mostra scaturita dal concorso “Scatto animale”, promosso dall'Apas, in collaborazione con il Centro Sociale di Dogana. Ritratti non solo di cani e gatti ma anche insetti e piccoli esemplari di altre specie, a dimostrazione della sensibilità e dell'interesse che i bambini solitamente provano per tutto il mondo animale.

Nell'occasione sono state proiettate tutte le foto in lizza: 200 quelle inviate, realizzate da 43 fotografi in erba, di cui due terzi erano bambine. La Mostra, allestita proprio al Centro Sociale di Dogana, sarà visitabile fino al 18 ottobre. Soddisfazione dell'Apas per l' interesse suscitato dall'iniziativa e per il riscontro ottenuto.

In galleria alcuni degli scatti