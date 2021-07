Scoditti: 195 centimetri di statura comica

Barese di Milano Scoditti Giuseppe detto Beppe è un teatrante laureato (davvero!) in lettere e diplomato alla scuola Paolo Grassi del Piccolo Teatro formato alla corte di Luca Ronconi. Il suo “1 E 95” è una stand-up comedy (tutta in piedi) in un monologo di un'ora tutt'intera x 195 cm di statura comica (il 'comicomedian' più alto d'Italia) tutto allusioni e illusioni. One man show da night a basso costo visto che il budget è andato quasi tutto nei 2 metri di smoking fumo di Londra tutto da ridere tra cultura di Puglia, pipistrelli e coronavirus a scuola d'inglese. La sua 'vita' gira lì appena sopra l'ombelico e con un cavallo alto... L'attore più 'elevato' del Belpaese ha messo le sue misure nel titolo dello spettacolo (e neanche tutte...) e comunque sul palcoscenico si esalta. Un pugliese di Lombardia, milanese d'adozione, sempre solare come le sue terre d'origine ama talmente il mondo nel pieno rispetto delle persone da vedere nel coronavirus “qualcosa che ha dato dignità anche al raffreddore...”.

