Scuola di mafia al cine

“Aspiranti boss mafiosi americani a lezione in Sicilia” è l'occhiello di un vero articolo di giornale a cui si è ispirato Pondi per la sua storia pazza di padri, padrini e figli, che insegnano e imparano (a forza) il mestiere. Tre boss siculi con 3 figli inetti e incapaci di calcare le orme dei genitori affidati a un vero uomo d'onore e padrino vecchio stampo (Nino Frassica) pronto a insegnare l'arte del picciotto... per un vero futuro mafioso anche a livello internazionale. Storia di padri e figli sulla libertà di scegliere e di essere persone nella vita e in famiglia anche quando quest'ultima è un tantino ingombrante. Una comedy scorretta e fuori dalle righe ispirata nelle scene e nei personaggi alla scuola italo-americana di mafia, appunto, dove sono i padri a voler uccidere i figli e non viceversa come nella società postmoderna che azzera la famiglia patriarcale ma con alcune eccezioni newyorkesi di maniera...









fz