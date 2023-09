Seconda Torre 'restituita' ai sammarinesi: "Sforzo titanico, grande lavoro di valorizzazione"

Nel servizio le interviste a Andrea Belluzzi (segretario di Stato Istruzione e Cultura), Paolo Rondelli (direttore Istituti Culturali) e Stefano Canti (segretario di Stato al Territorio)

E' stato un lavoro di squadra, tra istituzioni e studiosi, quello che ha portato alla riapertura della Seconda Torre, parte del vecchio sistema di difesa del monte Titano. Un monumento 'restituito' alla cittadinanza in modo inedito: tra scoperte archeologiche, reperti tornati alla luce e un restyling del Museo delle Armi Antiche. Il taglio del nastro sabato 2 settembre con i Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini,

"E' stato uno sforzo titanico", commenta il segretario di Stato all'Istruzione e Cultura, Andrea Belluzzi che aggiunge: "E' stato fatto un grande lavoro di valorizzazione per ogni elemento della Torre". Tra le novità, la riscoperta di "parti delle mura quattrocentesche", spiega Paolo Rondelli, direttore degli Istituti Culturali, insieme a una lapide del 1924 che celebra "l'importanza e la tutela del nostro patrimonio" e altri elementi come armi, armature e le due più antiche balestre in collezione ora all'interno del museo.

Chiusa a inizio 2022 e riaperta per un breve periodo nell'estate dello scorso anno, ha visto oltre 150 persone impegnate nei lavori, come ricordato dalla direttrice dell'Azienda lavori pubblici, Giuliana Barulli, tra addetti, tecnici e professionisti. Oltre all'Azienda, il lavoro di Istituti Culturali e Commissione Monumenti, solo per citarne alcuni. Sulla vetta torna la caratteristica penna. E la torre diventa anche presidio a disposizione della Protezione Civile per avvistare incendi e per comunicazioni d'emergenza. "Abbiamo intrapreso un percorso di ristrutturazione di diversi edifici del centro storico - afferma Stefano Canti, segretario di Stato al Territorio - e ne seguiranno altri: Palazzo Valloni, il Teatro Titano e mi auguro possa andare avanti anche il recupero delle cisterne del Pianello insieme al museo dell'identità della Repubblica".

Nel servizio le interviste a Andrea Belluzzi (segretario di Stato Istruzione e Cultura), Paolo Rondelli (direttore Istituti Culturali) e Stefano Canti (segretario di Stato al Territorio)