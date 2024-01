Servillo canta alla luna

Toni Servillo

Essere vivi in un viaggio teatrale di 3 tappe insieme ai classici per esorcizzare l'infelicità da eccesso tecnologico. Il potere di vincere con i mezzi di chi non ha potere ma fa divampare il cuore. Un antidoto alla paralisi del pensiero. Servillo insiste e ricama recitando il vero che solo l'amore muove, e non muore. Il teatro primordiale senza tecnologia (l'attore abbandona il microfono e si appoggia al leggio) con la sola luce bianca e la pura poesia. Ma la morte è morte: e un modo c'è per evitarla, buio...